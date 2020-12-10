HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı

Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı

10.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı bölgelerdeki bahçelerde toplamda piyasa değeri 260 bin TL olan 40 bin adet avokado çaldığı iddia edilen şüpheli, son işinde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı bölgelerdeki bahçelerde toplamda piyasa değeri 260 bin TL olan 40 bin adet avokado çaldığı iddia edilen şüpheli, son işinde jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Türkiye’de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya’da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, sabahlara kadar nöbet tutuyor.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Demirtaş Mahallesi’ndeki H. Y. isimli kişiye ait bahçede avokado hırsızlığı ihbarını alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sürdüren JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Oğuzhan K. (33) olduğunu belirledi. Bunun üzerine H. Y.’nin avokado bahçesinde pusu kuran jandarma, Oğuzhan K. ağaçlardan avokado topladığı esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli Oğuzhan K. gözaltına alınırken, çuval içerisinde 160 adet avokado ele geçirilirdi.

Yaklaşık 40 bin adet avokado hırsızlığı yaptığı tespit edildi
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Oğuzhan K.’nın farklı zamanlarda ilçedeki birçok mahallede bulunan bahçelerden tanesi 6-7 liradan satılan yaklaşık 40 bin adet avokado hırsızlığı yaptığını tespit etti. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üretici avokado bahçelerinde nöbet tutuyor
Alanya ilçesinde geçiminin büyük kısmını avokadodan karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde sopa ve tüfeklerle sabaha kadar nöbet tutuyor. En son bir bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokadonun çalınmasının ardından üretici bahçelerinde sabaha kadar köpekler eşliğinde tüfekle nöbet tutmaya başlamışlardı.
Türkiye’de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya’da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, sabahlara kadar nöbet tutuyor. Hava karardıktan sonra ellerinde sopa ve tüfeklerle bahçelerinde devriye gezen üreticiler, en ufak bir ses duyduğunda ‘kim var orada’ diyerek o yöne koşuyorlar. Birbirleriyle de sürekli telefon irtibatı kuran çiftçiler, ellerindeki fenerlerle de karanlık noktaları aydınlatarak kontrol ediyor. Üreticiler avokado nöbeti her gün sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Korkunç! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladıKorkunç! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

İzmir'deki dehşetle ilgili yeni detay: Fulya, katili olan eski eşiyle olaydan önce birlikte çay içmiş

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

KYK 500 personel alımı yapıyor!

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Diyarbakır'da korkunç olay! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Korkunç! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Kastamonu Valiliği açıkladı! Ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina

Valilik duyurdu! Ateşi 38 derece olanlar karantinaya alınacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.