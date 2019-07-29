HABER

Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bahçelerinde hint kenevir yetiştiren çift, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bahçelerinde hint kenevir yetiştiren çift, jandarma tarafından gözaltına alındı. 16 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere söküldü.
Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.T.'nin(51), Ula'nın Gökova Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, öğle saatlerinde eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken, K.T ve eşi B.T.(45), gözaltına alındı.
Çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAF

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
Tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürüklediTartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi
Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildiTerör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.