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Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı

Adana'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde A.T. (42) ve bitişikteki komşusu A.İ'nin (51) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evlerin bahçesinde ekili halde 242 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüphelilerden A.T'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

Olayla ilgili şüpheliler A.T. ve A.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana bahçe ev hint keneviri komşu operasyon

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