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Bahçeli, 1 Ekim öncesinde parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları 30 Eylül'de Ankara'da toplanacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlık toplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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