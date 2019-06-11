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Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacak.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, partisinin İstanbul’da büyük bir sorumluluk bilinci içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
'CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI OLACAKTIR'
Yalçın, 23 Haziran seçiminin yalnız İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin seçimi hâline geldiğini, 82 milyonun nabzının İstanbul'da atacağını ifade etti. İstanbul'un Türkiye'nin özeti haline dönüştüğü kaydeden Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu'nun kadim gelenekleriyle birlikte, beraber yaşama iradesini de özünde yaşatan İstanbul halkı, kendi geleceğini netameli rüzgârlara teslim etmeyecektir. Yüzyıllardır gözü gibi koruduğu, üzerine titrediği millî değerleri korumak için titiz davranacaktır. Bu değerleri siyasette en iyi temsil eden Cumhur İttifakı'na teveccühünü esirgemeyecektir. Cumhur İttifakı, 23 Haziran’da başarılı olacaktır."
BAHÇELİ 14 TEMMUZ’DA İSTANBUL'DA
Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında Genel Başkan Bahçeli'nin 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacağını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız; şehirdeki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)-

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