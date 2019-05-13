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Bahçeli, 16 il başkanıyla bir araya gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hemşehri profili' üzerinden şekillendirdiği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için doğu ve güneydoğu illerinin ağırlıklı olduğu 16 il başkanını toplantıya çağırdı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hemşehri profili' üzerinden şekillendirdiği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için doğu ve güneydoğu illerinin ağırlıklı olduğu 16 il başkanını toplantıya çağırdı.
MHP lideri Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararının ardından çalışmaları başlattı. Bahçeli, seçim stratejisini İstanbul'daki hemşehri nüfusunu esas alarak belirledi. Bahçeli, bu kapsamda 4 gün önce İstanbul'da hemşehri nüfusu 250 bin ve üzeri olan MHP'nin Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin il başkanları ile bir araya geldi.
İKİNCİ TOPLANTI
MHP lideri Bahçeli, 'hemşehri harekatı' adını verdiği seçim stratejisi kapsamındaki ikinci toplantıyı 23 Mayıs Perşembe günü yapacak. Bahçeli, bu kez Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile bir araya gelecek.
Toplantıda büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden zaferle çıkılabilmesi için 23 Haziran'a kadar MHP teşkilatlarının takip etmesi gereken temel stratejinin ayrıntıları üzerinde durulacak. İstanbul'daki seçmenlerin nabzını hemşehrilik bağları üzerinden tutmak üzere yapılacak çalışmalar ele alınacak. Teşkilatlardan taşra- İstanbul ilişkisi içinde yaşatılan ortak değerler üzerinden hemşehrileriyle temas kurmaları istenecek. Bu temaslarda, 'cumhur ittifakı'nın milli mutabakatı ve Türkiye'nin bekasını esas alan siyaset mantığının yakından ve samimi ortamda anlatılmış olacağı belirtildi.

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