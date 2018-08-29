Bahçeli: 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır 

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "30 Ağustos Zafer Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesajda, "30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır. Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır. Çevremizde sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbir almamız acil bir zarurettir. Özellikle İdlip merkezli kaynama ve karışıklığın dikkat ve titizlikle takibi, ülkemizi olumsuz etkileyecek muhtemel göç hareketlerinin ve sıcak çatışma ortamının her türlü ihtimali göz önüne alarak değerlendirilmesi milli güvenlik ihtiyacıdır. Siyasi ve ekonomik bekamızı üst düzeyde tehlikeye atan zincirleme oluşum ve operasyonları engellemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti için var oluş meselesi, hayat ve varlık mevzusudur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "30 Ağustos Zafer Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü muazzez bir heyecan, müteyakkız bir hissiyat, müstahkem bir iradeyle kutluyor, idrak ediyoruz. Aziz milletimiz 96 yıl evvel Dumlupınar'da muhteşem bir zafere, yankıları hala devam eden göğüs kabartıcı bir başarıya imza atmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır. Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, düşman tasallutu pençelenmiş, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür. 30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen müstevlilerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini aziz varlığının kefaretiyle göstermiştir. 30 Ağustos zaferiyle; 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Limanı'nda imzalanan teslimiyet antlaşması ve 10 Ağustos 1920'de dayatılan Sevr ihaneti Dumlupınar'da tarihin çöplüğüne atılmıştır.