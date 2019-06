Bahçeli: 31 Mart seçimi üzerinde kurulan kumpas araştırılmalı

Nursima ÖZONUR- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcı, hakim 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakinen araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonuç alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp, gerekli cezalar verilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde, partililer ile bayramlaştı. Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatıyla ilgili, "41 yıldan bu yana devam eden PKK'nın sonunu almak maksadıyla başlatılmış olan Kandil'deki 'Pençe' harekatıyla Türkiye, Allah'ın izniyle terör belasından kurtarılmış olacaktır" diye konuştu. Bahçeli, 23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimine değinerek, İstanbul seçiminin artık Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin çok daha ötesinde anlam kazandığını vurguladı. Bahçeli, "Seçim sonuçlarını, YSK kararlarını, kendi ideolojik ve fikri temelli yaklaşımlarına uyan şekilde yorumlayarak milleti kandırmakta, masum insanlarımızı yönlendirmektedirler. Bugün için İstanbul’da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızın bayram nedeniyle Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönmelerini yapmalı, 22 Haziran Cumartesi gününü dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran Pazar günü ise sandığa giderek bugüne kadar tartışmalara son verecek; Avrupa'yı, Amerika'yı şaşkına çevirecek millet iradesinin faziletini ve erdemini bir kez daha ortaya koyacak bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz" dedi.

İL BAŞKANLARI İSTANBUL'A GÖREVLENDİRİLDİ

MHP lideri Bahçeli, herkesin 23 Haziran'da mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini, yüzde 100'e yaklaşan katılımla millet iradesini ortaya koymakta yarar olacağını, buradan çıkacak sonucun dünyaya ve Türkiye'ye cevap olacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, MHP'nin İstanbul seçimi için başlattığı 'hemşehri hareketi' ile partiler üstü yaklaşımla 80 kentten gelen il başkanlarını 3 ayrı grup halinde görevlendirerek, İstanbul'a yönlendirdiklerini dile getirdi. Bahçeli, "Arkadaşlarımız imkanları ölçüsünde İstanbul'a gitmek suretiyle İstanbul'da her yere mitil atacak şekilde yerleşmişler ve seçimleri sürdürmektedir. Allah inşallah bunların sonuçlarını hayırlı kılacaktır" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENMEKTEDİR'

İstanbul seçiminin, yerel seçimin çok daha ötesinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunu netleştirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olmuştur. Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yozlaştırılmak istenmektedir, bu seçimlerle cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle ülkemizin sosyal ve ekonomik meseleleri istikrarsızlıkla kaynaştırılıp başarısız kılmak için her türlü çaba gösterilmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece ve sadece 'A' partisi, 'B' partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, PKK vardır, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Bu seçimler önemlidir. Türkiye’nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır" dedi.

'MİLLET İRADESİ ÇALINAN OYLARINA KAVUŞACAK'

Bahçeli, İstanbul seçiminde 2 aday olduğunu belirterek, "'Oyların filan çalınması nedir?' diye sorduğumuzda, 29 binden 13 bine düşmüşse 'Aradaki 15 bine yaklaşan oy nerede?' diye soracakları yerde 'Oyların çalınması kara bir propagandadır' diyerek hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. O sebepten dolayı bu seçimleri MHP olarak önemsiyoruz. Bu seçimlerde kararlı duruşumuzu sergilemeye çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra açıkça ifade ediyorum; bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcı, hakim 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakinen araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonuç alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyununu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir; bunu bekliyoruz. Bunun da MHP olarak en yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.

'BİR TARAFTA BİRİKİM DİĞER TARAFTA YILDIZLAŞTIRILAN ŞAHISLAR’

MHP lideri Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın televizyon programına katılacaklarına vurgu yaparak, "Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim diğer tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak; herkes, medya da bunu görmelidir. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Bakın bakalım, her şey nasıl olacak, nasıl güzel olacakmış; hep beraber göreceğiz inşallah. Onun için birikim, tecrübe kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir" dedi.