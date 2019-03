Bahçeli: ’’31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır"

’’Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir’’

’’Beka sorunu yok demek, milli mücadeleyi unutturmak demektir’’ diyen Bahçelli, Ankara’ya bakan, Ankara’yı kavrayan her vicdan sahibinin milli bekanın hayati önemini idrak edeceğine dikkat çekerek, beka sorunu yok demenin Ankara’nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demek olduğunu söyledi. Bahçeli, beka sorununu inkar etmenin Türklerin Anadolu’dan nihai olarak çıkarılmasını projelendiren tarihi şark meselesine göz yummak olduğunu hatırlatarak, ’’Ankara’ya bakan, Ankara’yı kavrayan her vicdan sahibi milli bekamızın hayati önemini idrak ve ifade edecektir. Sandık başına giden her sağduyulu kardeşim, 15 Temmuz’da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları ve FETÖ işgal teşebbüsünü hatırından çıkarmayacak, kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı zilletin yanında hizalanmış ekonomik tetikçilerin, döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını, iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır. Bunun için dürüst bir mizaç, düzgün bir meşrep, milli ve dirayetli bir müktesebat yeterlidir. Beka sorunu yok demek, milli mücadeleyi unutturmak demektir. Beka sorunu yok demek, Türklerin Anadolu’dan nihai olarak çıkarılmasını projelendiren Tarihi Şark meselesine göz yummak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara’nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir. Beka sorunu yok demek, hak ile batılın, haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir. Tehdit açıktır, karşımızdaki seçenek bellidir, ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak, ya da acıklı ve kanlı şekilde bölünüp parçalanacaktır. Kısaca bekaya dudak bükmek mahsurludur, sakattır, çok tehlikelidir. ’’31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir, beka sorunumuz da yoktur’ diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar? Bu zillete kucak açanlar, muhterem ecdadımızın yüzüne yarın nasıl bakacaklar? Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler? Gafletteydik, görmedik, bilmedik, düşünmedik mi diyecekler? Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk mu diyecekler? Pazarlıklar böyleydi, arkamızdan itiyorlardı mı diyecekler? Çaresiz kaldık, tutsak alındık, boynumuzu eğdik mi diyecekler? Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan Zillet İttifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini, tarihe nasıl anlatacak? Bunun vebalini nasıl üstlenecek? Zillet İttifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Türk milleti bunu asla kabul etmez. Ankaralı kardeşim bu ihanete yenilmez, bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun, hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Türkiye bir ve bütün olur, Ankara aşılmaz kale gibi yükselir, bu oyuna gelmez. Kardeşliğine, birliğine ve varlığına musallat olan bu tehlikeyi elinin tersiyle iter. Sonsuza kadar var olmanın inancıyla, zilletin muhataplarına hak ettiği dersi verir. Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda, mezrada, ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran, alçak suikastlar düzenleyen teröristlerin başkent Ankara’da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyelikleriyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur? CHP Genel Başkanı bu zillete nasıl tamam demiştir? FETÖ’yle, PKK’yla aynı çizgiye nasıl yuvarlanmıştır?’’ açıklamasında bulundu.