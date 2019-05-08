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Bahçeli: “367 ile ilgili o dönemin Yargıtay başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK’nın İstanbul kararına 367 benzetmesi yapmasına ilişkin, “367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değil. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir” dedi.
Bahçeli, TBMM’de MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik çağrıya ilişkin olarak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki konuşmaları siyasi üslupla, edep ve terbiye ile bağdaşmamaktadır. Çok ileri konuşuyor, çok konuları saptırıyor ve hakaret içeriyor. 7 tane Yüksek Seçim Kurulu üyesini isim isim belirtirken arkasından çete sıfatı ile nitelendirmesi yakışık almamıştır. Bazı konuşmalarında suç unsuru olduğu kanaatindeyim. Eğer bunlardan haklı olup olmadığı iddiasını taşıyorsa kendisi müracaat etsin, dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunsun, ben de ilk olarak dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğimi ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK’nın İstanbul seçimini iptaline ilişkin kararına 367 benzetmesi yaptığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, “367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değil. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum. AK Parti’ye vefasızlık yapıyor ama MHP’nin politikasına da saygı duyun” dedi.
CHP’nin itirazına ilişkin soruya Bahçeli, “Böyle bir itiraz söz konusu olmamış. 39 içerisinde de çok sayıda Cumhur İttifakı ve özellikle de AK Partili belediye başkan adayları kazanmış. Onlara itirazı kendileri yapsınlar, yeniden sayılsın. Tartışma Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinedir. Mazbatayı erken alıp, Atatürk’ün Anıtkabir’ine gidip orada defter imzalayanlar, sonucuna da katlanacaklar” şeklinde konuştu.

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