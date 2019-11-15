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Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yükseliş süreci her alanda tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler halka halka büyüyüp, genişleyecektir" dedi.
MHP Lideri Devleti Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam haklı bir gurur ve sevinç yaşattığını bildirdi. Bahçeli, başta futbolcular olmak üzere, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve fedarasyon yönetimiyle iftihar ettiğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yükseliş süreci her alanda tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler halka halka büyüyüp genişleyecektir. Başarının sınırlarını, azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum. Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım."

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