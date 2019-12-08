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Bahçeli, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı! İşte o kareler

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millilerden asker selamı","Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Şahika Encümen'den dünya rekoru", "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarına oy verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Bahçeli, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, Mersin açıklarındaki dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Bahçeli, yine yaşam kategorisinde yer alan Suriye'deki iç savaşın mağdurları baba-oğlun yer aldığı ve Cem Genco'nun çektiği "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Spor kategorisinde yer alan fotoğrafları inceleyen Bahçeli, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasındaki maçtan bir karenin oylamada yer aldığını görüncü esprili şekilde "Niye Beşiktaş'ın fotoğrafının olmadığını" sordu.

Bahçeli, oylama sonrasında "Anadolu Ajansının her yıl düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışması olayların değerlendirilmesi, kültür hayatımızın zenginleşmesi açısından önemlidir. Her yıl katılmaktayım bazı yıllarda da birincilik almaktayım. Bunda da umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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