Bahçeli: ABD Başkanı, Türkiye'yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü ülkelerle karıştırmasın

Devlet Bahçeli, ekonomiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin rövanşını kur, faiz, borç, enflasyonla almaya teşebbüs ettiler. Özellikle 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan o meşum gecede kudurmuş gibi üzerimize çullandılar. Kur aldı başını gitti, devamında faiz fırladı, enflasyon hortladı. Yaşanan ekonomik şok ve dengesizlik her insanımızı zorda bıraktı. Para oyunlarını seferber ettiler. Döviz operasyonlarını sahneye aldılar. Paslı kur silahını çektiler. Ekonomik sisteme saatli bomba döşediler. Amaç, ekonominin surlarını infilak ettirip sosyal çözülmeyi sağlamak, siyasal kaosu ateşlemek, ardından yeni hükümet sistemine karşı tetikte bekleyen ve sokağı adres gösteren işbirlikçileri harekete geçirmekti. Parti olarak işin kolayına kaçar, zahmete girmez, sırf hükümet yıpransın diye her eleştiriyi yapardık. Başkaları gibi olsaydık, fırsat bu fırsat diyerek siyasal rantın, siyasi fayda devşirmenin basitliğine ve kofluğuna heves ederdik. Bizim tercih ve tutumumuzu köşe yazarları beğenmeyebilir. CHP, HDP ve diğer yandaşların tetikçileri kabul etmeyebilir. FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı soysuzlar, Türk ve Türkiye düşmanları hazmetmeyebilir, hazzetmeyebilir. Kökünü inkar etmiş mahluklardan değiliz, geçmişimiz ve geleceğimizle bir bütünüz."

Devlet Bahçeli, McKinsey tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: "McKinsey'e Duyun-u Umumiye demek, IMF demek, kozmik oda vakası demek, kayyum demek, kapitülasyon demek, cehalet değil, gaflet değil, su katılmamış ümmiliktir. Ve çok tehlikelidir, bizim de itirazımız buna yöneliktir. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, işimiz de yoktur, olamayacaktır. Bizim bakışımız Türk, durduğumuz yer Türkiye, dua ve mücadelemiz Türk milletinin lehinedir. İpsizi sapsızı, CHP'si HDP'si, gitsinler dertlerini Cibali Karakoluna anlatsınlar, buldukları taktirde Marko Paşa'ya içlerini döksünler. Bizi alakadar etmez, bize sökmez. Hükümet McKinsey yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir. Unutmayınız ki, doğru bilinç, doğru birikim, doğru bakış açısı, doğru proje, doğru insan, doğru uygulama, doğru strateji, yerli ve milli irade her güçlüğün üstesinden muhakkak gelecektir."

"Geçen hafta İP'in Genel Başkanı partisinin grup toplantısında Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik hakaretamiz, hırçın ve hasis sözleri zincirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır. Siyasi patolojik vaka olan bu şahıs Milliyetçi Hareket Partisi'ne adeta imal ettiği zehri kusmuş, en iyi bildiği nifak oklarını fırlatmıştır. Burada dile getireceğim söz ve tenkitlerden İP'deki eski arkadaşlarımız, bir sebeple aramızdan ayrılıp giden kardeşlerimiz muaftır. Kastım onlar değildir, olmayacaktır. İP Genel Başkanı'nın kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse, partisinin ilk grup toplantısında son derece kırıcı, son derece incitici, son derece ilkel ve itici bir şekilde partimize ve dava arkadaşlarımıza saldırmıştır. Biz cevap verince İP Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar ilçe başkanımız ve beraberindeki bir grup ülküdaşımız Sütlüce'ye gidip bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık. Ne olursa olsun, tahriklere kapılmayacağız, soğukkanlı ve temkinli tavrımızı koruyup oyunu bir kez daha bozacağız. İşin tuhaf ve mide bulandırıcı yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde çoktan sahnenin kurulup figüranların yerini alması, tuzağın da tesis edilmesidir. Ankara'da adres verip Üsküdar'a konuşlanması, evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır? Aynı günlerde Pensilvanya'daki bir silahlı eylemle Türkiye töhmet altında bırakılırken, diğer yandan Üsküdar vakası tanımıyla MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiştir. Hem Pensilvanya vakası hem de Üsküdar vakası ne ilginçtir ki aynı kapıya açılmış, aynı tarihlere denk gelmiştir. Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Sütlüce'de gizli ve gizemli eller tezgâhlarını açmışlardır. CHP, HDP, yurt dışına kaçan casuslar hemen Sütlüce savunmasına geçmişlerdir. Üsküdar'da hiçbir Türk kadının heveslenmeyeceği tahrik edici ve terbiye sınırlarını ihlal eden meydan okumalara şahitlik edilmiştir. Toplumun gözü önünde siyaset yapan bir siyasetçi muhataplarına pencereyi açıp da 'erkekseniz gelin ulan' diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur? Varsa bir rahatsızlığın, varsa bir şikayetin polisi çağırırsın, hukuka müracaat edersin."

'İP'TEN DIŞLANAN VE HORLANANLARA İŞTE KAPI AĞZINA KADAR AÇIK’

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den dışlananlara kapılarının açık olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükmü şahsiyetine kim dil uzatırsa, kimler el kaldırırsa ya o dili kopartırız, ya da eli kırarız. İsteyene, canı çekene ağzının payını bol bol veririz. Gerekirse bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğneriz. Bizim hisarlarımız tutulan tellere benzemez. MHP toplaşılan tarla değildir, Türk milletinin şeref sembolüdür. Ernest Renan milliyetçisi olanlar bilsinler ki; biz son nefesimize, son neferimize kadar kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçileri olarak kalacağız. NATO'cu oldunuz, PKK'lı Demirtaş'ın özgürlüğünü savundunuz, FETÖ'ye sığındığınız, eşit vatandaşlık üzerinden Kürdistan'a göz kırptınız, Diyarbakırlı oldunuz, döndünüz Rumeli türküsü çağırdınız, olmadı Ahlat dediniz, dümen kırıp HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir diyerek düğümlendiğiniz. Gelin görün ki dikiş tutmadınız, adam olamadınız, milli duramadınız, kesinlikle milliyetçiliği hak etmediniz. El öptü diye dava arkadaşlarımızı dışladınız, yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştiniz. Ağır konuştuğumu düşünen varsa bugüne kadar sustuklarıma saysın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ha bire saldıranların akıllarını başlarını almalarını hassaten tavsiye ediyorum. Biz kum torbası değiliz, önüne gelenin şamar oğlanı değiliz, her kabalığı, her saldırganlığı sineye çekecek acziyete sahip hiç değiliz. Ayağımıza basan olursa, uyarıyorum aklını başından alırız. Merak buyurulmasın, fincancı katırlarını ürkütmeye devam edeceğiz. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz. Bize düşmanca bakanlara diyorum ki, MHP'yle aranıza öyle bir buzdağı diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez, eritemeyecektir. Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız da vardır ve namusumuza zimmetlidir. İP'den dışlanan ve horlanan, izlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bizlere kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor, yürekten selamlıyorum. İşte kapı ağzına kadar açık. Kardeş kardeşle kavga etse de, uçurumun kenarına gelince mutlaka kucaklar, kucaklayacaktır."

