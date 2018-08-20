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Bahçeli: "(ABD Büyükelçiliğine ateş açılması) Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Bahçeli: "(ABD Büyükelçiliğine ateş açılması) Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir."


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