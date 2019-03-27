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Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 19:05 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Siyonizmin hizmetkarı olduğunu belirterek, “Adana’da ABD’nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum.

Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Siyonizmin hizmetkarı olduğunu belirterek, “Adana’da ABD’nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK/PYD’ye TIR'lar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD’nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır” dedi.
Partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’nın ehline emanet edilmesini istediğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı’nın ilçelerdeki adaylarına destek istedi. Bahçeli Millet İttifakı'nı da eleştirerek şöyle konuştu:
“Zehir altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti, alçak işgal planını maskeliyorlar. İttifak deyip zilleti öteceklerini düşünüyorlar. Adanalıyı hafife alanlar fıtrat değişir sanmasın. Geçmişte unutuldu zannetmesin. Çukurova’da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerinin başını ezen o asil kan bugünün aynı kandır, cesaret aynısıdır, feraset aynısıdır, kahramanlık aynısıyla Adana’da yaşamaktadır. CHP’ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler? İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar? Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar, susmanızı bekliyorlar, tepkisiz kalmanızı umuyorlar. CHP, İP, HDP’nin zilletine ‘tamam’ demez, bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer Adanalı kardeşlerim.”
'KİMSEYİ DIŞLAMIYOR, YABANCI SAYMIYORUZ'
Devlet Bahçeli, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:
“Kimseyi dışlamıyor, yabancı saymıyoruz. Türk milleti bin yıllık kardeşliğin övünücüsüdür. Anaları ağlatan, huzurumuza kast eden teröristleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı’nda samimiyetle buluşalım. İnsanımızın, köküne, inancına bakmayız, mezheplere ayırmayız, bölmeyiz. Bayrağa saygı var mı, millete hürmet, vatana sadakat var mı ona bakarız. Bin yıl boyunca ne yapıldığına, ne söylendiğine değer veririz. Biz CHP gibi teröristlerle siyasi gelecek görmeyiz. İP gibi HDP’ye boyun eğmeyiz. Zillet gibi Türkiye’nin önünü kesmeye tevessül etmeyiz. Biz Türk milletiyiz. Cumhur İttifakıyız. Doğulu, güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır. HDP bölücüdür, PKK canidir, CHP zillettir, İP hezimettir. Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlarla yolu asla kesişmeyecektir. Şimdi sizlere soruyorum. Adana için bir miyiz?”
"TRUMP KURALLARI ÇİĞNEDİ"
ABD Başkanı Trump’un 25 Mart’ta attığı imzaya uluslararası kuralları çiğnediğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
“Golan Tepeleri'nde İsrail işgalini belgeleyen 242 sayılı ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler kararlarını alenen yok saymıştır. ABD Başkanı Ortadoğu’daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump’un Golan Tepeleri'ni İsrail’e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Trump’ın siyonizmin hizmetkarı olması bizzat ABD halkına, beşeriyetin vicdanına, küresel adalete, inanç ve insanlık haklarına büyük bir hakaret, kesik bir saldırıdır. Adana’da ABD’nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK/PYD’ye TIR'lar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD’nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır.”

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Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktırBahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktırBahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktırBahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır

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