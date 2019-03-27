Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Siyonizmin hizmetkarı olduğunu belirterek, “Adana’da ABD’nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK/PYD’ye TIR'lar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD’nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır” dedi.

Partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’nın ehline emanet edilmesini istediğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı’nın ilçelerdeki adaylarına destek istedi. Bahçeli Millet İttifakı'nı da eleştirerek şöyle konuştu:

“Zehir altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti, alçak işgal planını maskeliyorlar. İttifak deyip zilleti öteceklerini düşünüyorlar. Adanalıyı hafife alanlar fıtrat değişir sanmasın. Geçmişte unutuldu zannetmesin. Çukurova’da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerinin başını ezen o asil kan bugünün aynı kandır, cesaret aynısıdır, feraset aynısıdır, kahramanlık aynısıyla Adana’da yaşamaktadır. CHP’ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler? İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar? Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar, susmanızı bekliyorlar, tepkisiz kalmanızı umuyorlar. CHP, İP, HDP’nin zilletine ‘tamam’ demez, bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer Adanalı kardeşlerim.”