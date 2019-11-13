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Bahçeli: "ABD’nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bahçeli: "ABD’nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır."

Bahçeli: "ABD’nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır."

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