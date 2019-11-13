Bahçeli: "ABD’nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır."

Bah\u00e7eli: "ABD\u2019nin bilhassa Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019n\u0131 durdurmak, ter\u00f6rle m\u00fccadelemizi s\u00f6nd\u00fcrmek amac\u0131yla tevess\u00fcl ve te\u015febb\u00fcs etmedi\u011fi karanl\u0131k yol ve y\u00f6ntem neredeyse kalmam\u0131\u015ft\u0131r." Tam 2 bin 200 y\u0131ll\u0131k! Stratonikeia Antik Kenti'nde \u015fa\u015f\u0131rtan ke\u015fifAk Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etinba\u015f g\u00f6revi b\u0131rakt\u0131AK Parti'de istifa! 'Hakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin' dedi ve g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131