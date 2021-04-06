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Bahçeli: Açık bir darbe çağrısıdır

06.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 104 emekli amiralin bidirisine ilişkin olarak "Bu bildiri açık bir darbe çağrısıdır" dedi.

Bahçeli: Açık bir darbe çağrısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda 104 emekli amiralin imzasını taşıyan Montrö bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "İbreti alem için 104 amiralin rütbeleri alınmalıdır. Arkasında kim var alayı ortaya çıkarılmalıdır. Bu bildiri açık bir darbe çağrısıdır. Darbeler sayfası kapanmıştır. Kahraman TSK'yı kimse karanlık bir tünele çekemeyecektir" dedi.

Bahçeli: Montrö kırmızı çizgimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır, aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz” diye konuştu.

Bildirinin "tarihin kara bir lekesi" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cüretlerinin bedelini ödemelidirler. 104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir soru üzerine, Cumhurbaşkanının Montrö Sözleşmesini "teknik olarak feshedebileceği" yönündeki sözleriyle başlayan tartışmayla ilgili, 4 Nisan'da uluslararası sözleşmeyi savunan bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın bir tarikat evinde cübbeli ve sarıklı halde görüntülenmesiyle gündeme gelen olaya da değinildi.

Bildiride, "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denildi. Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruduğu belirtilen sözleşmeyle ilgili "Sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 amiral gözaltına alınmı ve dört amiral de üç gün içinde ifade vermek için emniyet müdürlüklerine davet edildi.

DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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