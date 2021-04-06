Bahçeli: Açık bir darbe çağrısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda 104 emekli amiralin imzasını taşıyan Montrö bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "İbreti alem için 104 amiralin rütbeleri alınmalıdır. Arkasında kim var alayı ortaya çıkarılmalıdır. Bu bildiri açık bir darbe çağrısıdır. Darbeler sayfası kapanmıştır. Kahraman TSK'yı kimse karanlık bir tünele çekemeyecektir" dedi.

Bahçeli: Montrö kırmızı çizgimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır, aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz” diye konuştu.

Bildirinin "tarihin kara bir lekesi" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cüretlerinin bedelini ödemelidirler. 104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir" ifadelerini kullandı.