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Bahçeli: "Alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır. Buna inancımız tamdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır. Buna inancımız tamdır."


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