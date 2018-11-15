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Bahçeli, Ampute Milli Futbol Takımını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımını kabul etti - Bahçeli'ye kabulde, üzerinde "Devlet Bahçeli" yazılı 80 numaralı milli takım forması hediye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncu ve antrenörlerini kabul etti.

Bahçeli'nin makamında gerçekleşen kabulde, takım kaptanı Osman Çakmak MHP liderine, üzerinde "Devlet Bahçeli" yazılı 80 numaralı milli takım forması hediye etti.

Kabule, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu da katıldı.

Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, 2018 Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın maç sonu yaptığı, "Türk halkı hakkını helal etsin" açıklamasına karşılık, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ampute Milli Futbol Takımı Bahçeli

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