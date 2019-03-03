Bahçeli: Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde Ankara'nın önemine dikkat çekerek, "Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. Cumhur, hem Ankara'ya hem de Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın, Millet İttifakı'na teslim olmayacağını söyledi. Bahçeli, başkenti korumak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'mizin huzur, güvenlik ve istikrar hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor. Başkentimizin onurunu korumak zorundayız. Başkentimizin itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumundayız. Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara'yı durdurmaya, Ankara'ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek Cumhuriyet demektir. Ankara demek milli mücadelenin adı ve anısı demektir. Cumhur, hem Ankara’ya hem de Cumhuriyet’e sahip çıkacaktır" dedi.

'31 MART’TA ŞAMARI YİYECEKLER'

HDP ile ittifak kuranların, 31 Mart'ta milletin şamarını yiyeceğini söyleyen Bahçeli, "HDP'yle ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. Zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir. Hangi faziletsiz ve fırıldak Ankara'yı zindana çevirebilecektir? Cumhur, başkentini yüzüstü bırakır mı? Cumhur İttifakı hem Ankara’nın hem de diğer vatan köşelerinin gören gözüdür, işiten kulağıdır, çarpan kalbidir, tutan elidir, haykıran ve hakkını savunan gücüdür" diye konuştu. 'MHP SAHADADIR'

Bahçeli, MHP'nin Ankara'da A'dan Z'ye bütün teşkilat mensuplarıyla sahada olduğunu ve geceyi gündüze katıp gereği neyse fedakarlıkla yerine getireceğini belirterek, "Rehavete kapılmayacağız. Rahat ve konfor arayamayacağız. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyeceğiz. Eksik neredeyse orayı gidereceğiz. Açık neredeyse orayı kapatacağız. Zaaf varsa tespit edip telafi edeceğiz. Yapacaklarımızı ertelemeyeceğiz. Tedbir alacağız, temkinli olacağız, sonra da tevekkül edeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar" dedi.

‘ELBETTE GÜZEL GÜNLER YAKINDIR’

Bahçeli, İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına gelen eleştirilere ise "Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. 'Mart'ın arkası bahar diyorlar', bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır" sözleri ile yanıt verdi. 'MAZBATALI TERÖRİST'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, 'Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz' sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir. Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK’dan FETÖ’ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara’da niye aday göstermedi? HDP, Ankara’da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil'den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara'da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK’nın gölgesine sığınmıştır, HDP'ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. HDP'yle, PKK’yla yanak yanağa olanlara Ankara’da geçit yoktur." diye konuştu.