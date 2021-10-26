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Bahçeli: AYM kapatılmalı, Kavala vatandaşlıktan çıkarılmalı

26.10.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Kavala'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kapatılmasını istedi.

Bahçeli: AYM kapatılmalı, Kavala vatandaşlıktan çıkarılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün TBMM meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir süredir gündemden düşmeyen büyükelçiler krizi ve dört yıldan bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala konularında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Kavala hakkında hüküm verilmesi halinde vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini savunarak "10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir" dedi.

Yayınladıkları bildiri ile Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden on ülkenin büyükelçilerinin "Türkiye'ye bir nevi muhtıra verdiğini" söyleyen Bahçeli, bunun "Türkiye'nin egemenlik haklarına suikast" olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesi'ni Osman Kavala, Osman Baydemir ve Selahattin Demirtaş davaları nedeniyle eleştiren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Sorarım sizlere, Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?" sözleriyle bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istedi.

Bahçeli daha önce de HDP iddianamesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istemişti. Bahçeli, bu yıl 31 Mart'ta yaptığı açıklamada "HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.

DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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