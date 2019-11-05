Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir."

Bah\u00e7eli: "Baz\u0131 FET\u00d6 davalar\u0131yla ilgili kamuoyuna a\u00e7\u0131klanan kararlar milli vicdan\u0131 olduk\u00e7a rahats\u0131z etmektedir."PARTNER Aliye'nin k\u00fc\u00e7\u00fck Ay\u015fe'sine bir de \u015fimdi bak\u0131n! Bir i\u00e7im suCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Bizi \u2019ter\u00f6ristleri buradan \u00e7\u0131kartt\u0131k, buralar ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131ld\u0131\u2019 laflar\u0131yla aldatamazlar"K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan grup toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klamalar