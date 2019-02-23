Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Merhum Peyami Safa siyaseti; “Hayatın ta kendisi” olarak görmüş ve göstermişti. İnsanın bütün halleri, hayatın bütün yönleri elbet siyasetin yakın veya uzak ilgi sahası içindedir. Siyaset yalnızca karar ve kaynak yönetimi değil, aynı zamanda hayatın idare ve idamesidir."

"Haktan, hakikatten ve halktan yana siyaseti kötülemek; ahlaklı, hamiyetli ve vicdanlı siyasetçiyi kötü göstermek bir bakıma hayat dediğimiz karmaşık süreci baltalamak, insanı tepeden tırnağa batırmak demektir. Asıl ve yakın tehlikelerden birisi de budur."

"Hz.Mevlana, “Her sedefte inci bulunmaz” demişti. Her siyaset ekolünde, her siyaset adamında aranan ve arzulanan adanmışlık, fedakârlık, hasbilik, ölçülülük ve millilik farikaları bulunamaz. Doğru siyaset kadar siyasetin doğru yapılması da bir fazilet ve fikir pırıltısıdır."

"Tecrübe, sadece başımıza gelen hadiselerin yekûnu değildir. Esasen tecrübe, başımıza gelenlerle ne yaptığımız, ne yapacağımız, neyi başaracağımızdır. Tecrübeli siyasetçi demek, pek çok badireyi yenmiş, beka ve birliğe samimiyetle yüreğini koymuş adam gibi adam demektir."