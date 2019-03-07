HABER

Bahçeli: Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada 'zillet' beka sorununa dönüşmüştür" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan 'beka sorunu' tartışmalarına değinerek, "Ne büyük bir şuursuzluk bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi? Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken 3 kişiye acımasını söylemiş; 'Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene'. Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır. PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür" dedi.

'ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURMASI REZALET'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir" diye konuştu.

ABD'nin PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettirdiğini, YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiğinin bile iddia edildiğini söyleyen Bahçeli, "Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor" dedi.

'TÜRKİYE ABD'NİN UŞAĞI DEĞİL'
Bahçeli, S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditlerinin milli sabrı zorladığını ifade ederek şunları söyledi:
"Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu? Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur? Zillet ittifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, 'demokrasi' diyorlar, HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar."

'YALANCININ MUMU 31 MART'TA SÖNECEK'
Bahçeli, zillet ittifakının başka, bu ittifaka oy veren tertemiz insanların başka olduğunu belirterek, "Halka 'terörist' denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecektir. Avusturya Bozkurt’tan rahatsız. CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist 'Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil' diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti. Umumi sükûtumuz kadar mağrur ve mahcup sabrımızı da hiç kimse yanlışa yormasın. Olgunluğumuz ruh ve vicdan asaletimizin temyiz kudreti, temkin kuvvetidir. Zillet karanlığına, mihnet karamsarlığına bu aziz ülkeyi Allah’ın izniyle teslim etmeyeceğiz" dedi.

'BEKA KANDİLİMİZ İLELEBET YANACAK'
Daha sonra Regaip Kandili'ni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Regaip Kandilimizin ve karşılayacağımız üç aylarımızın mübarek olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimin bu kutlu gecesini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil’e yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız. Beka, Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür. Yörüngeden çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle de bütün kadınlarımızı kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Kadın insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, kadın istikbaldir, kadın istiklaldir. Kadın yoksa beşeriyet yoktur, hayatın canlılığı bitmiştir."

ANKARA, (DHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!
Eminönü'nde otomobil denize uçtuEminönü'nde otomobil denize uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.