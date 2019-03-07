Bahçeli: Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar

MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan 'beka sorunu' tartışmalarına değinerek, "Ne büyük bir şuursuzluk bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi? Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken 3 kişiye acımasını söylemiş; 'Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene'. Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır. PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür" dedi.

'ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURMASI REZALET'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir" diye konuştu.

ABD'nin PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettirdiğini, YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiğinin bile iddia edildiğini söyleyen Bahçeli, "Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor" dedi.

'TÜRKİYE ABD'NİN UŞAĞI DEĞİL'

Bahçeli, S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditlerinin milli sabrı zorladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu? Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur? Zillet ittifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, 'demokrasi' diyorlar, HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar."