Bahçeli: Binali Yıldırım, seçildiği gün Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Cumhur ittifakı'nın adayı olarak İstanbul'da AK Parti, Sayın Binali Yıldırım beyi düşünmüş ise 'Onun istifa etmesi gerekirdi' tartışmasına Türkiye'de kimse girmesin. Çünkü milletvekili seçilirse milletvekilliğinden ayrılır, belediye başkanı olur. 'Cumhur ittifakı'nda seçildiği gün Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerine verilen arada, kuliste basın mensuplarıyla sohbet etti. Gazetecilerin yerel seçime ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, davet günü belli olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. AK Parti ve MHP'den 1'er yöneticinin çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Bahçeli, "Şu an için 51 ilde adaylar belirleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Geriye kalan 30 büyükşehir için 3 tanesinde MHP, aday çıkarmayacağını ilan etmiştir. Diğerleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. CHP, HDP, İYİ Parti bir araya gelir, bir ittifak oluştururlar, adaylarını ona göre belirlemeye çalışırlarsa böyle belirlenen yerlerde biz 'cumhur ittifakı'nın adayı kim olursa ona destek vereceğimizi söylüyorum" diye konuştu.

'OSMANİYE JEST DEĞİL'

Osmaniye'nin, açıklanan 51 il kapsamı içinde olduğunu belirten Bahçeli, "Yani Osmaniye'yi 51 ilin kapsamının dışında tutar, orada herhangi bir tarz aday belirlemede jeste muhatap kılarsanız o zaman 51 aday kapsamındaki Osmaniye'de AK Parti adayına haksızlık yapmış olursunuz. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. 'Osmaniye jest' diyorlar. Öyle bir şey yok. 51 ilin kapsamı içinde Osmaniye. Dolayısıyla biz de AK Parti de aday çıkarabilir. Biz de ilan ettik kendi adayımızı. Biz 'cumhur ittifakı' ruhuyla bakıyoruz. Nerede 'cumhur ittifakı' kazanacaksa biz orada varız. 1 Nisan günü 'cumhur ittifakı' çok güçlü bir şekilde Türk milletiyle uyanacak, 4 yıl ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetecektir" dedi.

Erzurum ve Denizli adaylarının çekildiği hatırlatılan Bahçeli, "'Cumhur ittifakı'nı oluşturan iki partinin içinde Erzurum'da AK Parti 220 bin oy almış, 24 Haziran'da. Buna karşılık biz 78 bin oy almışız. Böyle bir durum karşısında 'Aday bizden olsun' demek 'cumhur ittifakı' ruhuyla bağdaşmaz. Önemli olan 'cumhur ittifakı'nı oluşturan partilerin adaylarının seçimidir bu. Böyle bir yaklaşım içindeyiz. Denizli'de de böyledir" diye konuştu.

'KİMSE İSTİFA TARTIŞMASINA GİRMESİN'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yerel seçim için olası adaylığıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Binali beyin aday olması halinde istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi; böyle bir tartışmaya sokmamak lazım. Eğer 'cumhur ittifakı'nın adayı olarak İstanbul'da AK Parti Sayın Binali Yıldırım beyi düşünmüşse 'Onun istifa etmesi gerekirdi' tartışmasına Türkiye'de kimse girmesin. Çünkü milletvekili seçilirse milletvekilliğinden ayrılır, belediye başkanı olur. 'Cumhur ittifakı'nda seçildiği gün Binali Yıldırım bey, Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur" dedi.

'BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

İstanbul'da aday belirleme anlayışına egemen olan partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"AK Parti'nin göstereceği aday bizim daha önce ifade ettiğimiz şekliyle kabul edilir. Kimi aday gösterirseniz gösterin, 3 büyükşehirde sizleri destekleyeceğizdir. Böyle bir durum içinde Binali bey önemli bir şahsiyettir; 'cumhur ittifakı'nın inşası sırasında başbakan, AK Parti genel başkanı olarak sürecin başlatılmasında, yönlendirilmesinde, AK Parti ve MHP arasında diyalogların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiş şahsiyettir. 'Cumhur ittifakı'ndan memnuniyet duyuyorsak Binali beyden memnuniyet duymamız lazım. Aday olursa başımın üstünde yeri vardır."

MHP lideri Bahçeli, AK Parti ile ortak propaganda yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine "Partilerimiz propagandalarını belirler, faaliyetlerini gösterir. İkisinin arasındaki ortak nokta hedef birliğidir. Hedef birliği 'cumhur ittifakı'nın 1 Nisan itibarıyla başarılı olmasıdır. Belediye başkanları Ali olmuş, Veli olmuş; fazla önem arz etmez" dedi.

'ANDIMIZ VE AF ÖNERİSİNDEN VAZGEÇMEYİZ'

'Andımız' ve 'af' tartışmalarıyla ilgili ise Bahçeli, "Geçmişteki düşüncelerimiz aynı konumdadır. Ne Andımız'dan vazgeçeriz ne de cezaevlerinin tıka basa dolduğu bir yerde af önerisinin gerçekleşmesi için herhangi bir tasarruftan vazgeçmeyiz. Ama gerçekçi olmak lazım; bizim 50 milletvekilimiz var. Af yasasını çıkarmak mümkün değil. Meclis'te temsil edilen partilerle bir uyum sağlanırsa çok daha rahat olur. AK Parti bir yaklaşım ortaya koyarsa gerçekleşme şansı kuvvetli olur" diye konuştu.

'BUNLAR BÜYÜK TAKIM, DÜŞMEZ'

MHP lideri Bahçeli, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumuyla ilgili soru üzerine ise "Fenerbahçe'de '1907 ruhu' vardır. Herhangi bir endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" dedi.

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