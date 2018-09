BAHÇELİ: BİZ 31 MART 2019'A CUMHURUN İTTİFAK RUHUNUN DAMGA VURMASINI İSTİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine katıldı. Törende konuşan Bahçeli, ilk olarak başarılı çalışmalarından dolayı Polatlı Belediyesi'ne teşekkür etti. Bahçeli konuşmasında, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki; ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız, ne çizilecek sınırımız, ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla perçinlenmiştir. Her yöremiz dua ve devleşmiş mücadelelerle pekişmiştir. Türk milleti bileğinin hakkıyla, birliğinin harcıyla, imanının haklılığıyla varlığını, bekasını teminat altına almıştır. Son söz Milli Mücadele yıllarında söylenmiştir. Gerekirse bu muktedir söz bir kez daha tezahür edecektir. Bu nedenle bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar. Ayranımızı daha fazla kabartmasınlar. Sırtımızda kurban kesmeye kalkmasınlar. Sabrımızı yanlışa yormasınlar. Sağduyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar. Sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar. İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır" dedi.

'İDLİB GÜNDEN GÜNE KANAYAN, KANADIKÇA KANGRENE DÖNÜŞEN DERİN BİR YARA'

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden olaylarda gözle görülür artışlar yaşandığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Suriye'nin İdlib kenti çok vahim gelişmelere gebedir. Gün aşırı felaket senaryoları dillendirilmektedir. Sayıları onbinleri bulduğu iddia edilen El Nusra ve HTŞ gibi terör örgütleri İdlib'e yuvalanmışlardır. Bunlarla mücadele asıldır, ama suçsuz günahsız insanların hakkı da korunmalı, onlara zarar verilmemelidir. Zalim Esad ve Rusya belirli aralıklarla askeri operasyon düzenlemektedir. Büyük ve kanlı bir çatışmanın her an ortaya çıkma ihtimali vahim gelişmelerin habercisidir. İdlib günden güne kanayan, kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır. 7 yılı aşan bir süredir devam eden Suriye iç savaşı artık tahammülü, telafisi ve tamiri imkansız bir eşiğe dayanmıştır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, bu yıl içinde şimdiye kadar görülmemiş düzeyde kitlesel göç ve sivillerin yerlerinden, yurtlarından kopuşunu duyurmuştur. Halep, Humus'un kuzeyi, Şam kırsalı, Dera ve İdlib'teki insani durum giderek kötüleşmekte, feci noktalara sürüklenmektedir. Bu bölgelerdeki çatışmalar Suriye'nin geleceğini tayin edici niteliktedir, aynı zamanda kritik ve kilit önemdedir. Esad provokasyonlarını ara vermeden sürdürmektedir. Masumlara kast etmektedir. Mazlumları can evinden vurmaktadır. Ve Esad cinayetleriyle insanlığın nefretini kazanmıştır."