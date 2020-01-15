Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."
Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."
Bahçeli: "Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."