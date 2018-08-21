Bahçeli: Brunson'u bizden fazla sevenle bizim işimiz yok

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası kameralar karşısına geçen Bahçeli, ABD Başkanı Trump'un Türkiye ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine, "Brunson’u bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" diye yanıt verdi.

Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Türkeş'in kabri başına geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı karanfiller bıraktı, bakır bir ibrikle kabri suladı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarıyla da bayramlaşan Bahçeli, "Bugün tüm İslam camiası Kurban Bayramı’nı idrak etmektedir. Milletimiz olarak da böyle bir bayramı coşkuyla kutlama arzusu taşırdık. Ama İslam camiası olsun, Türkiye olsun önemli sıkıntılar, hüzünlü günler yaşadığı için bu bayramın milletimiz için bayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah önünüzdeki günler çok daha güzel olacaktır. Kaynaşma, birleşme, bütünleşme, huzur, istikrar Türkiye’nin geleceği olacaktır. Bu bayram da buna vesile olacaktır" dedi.