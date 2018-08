Bahçeli: Brunson'u bizden fazla sevenle bizim işimiz yok

TRUMP'UN AÇIKLAMASINA KISA YANIT VERDİ

ABD Başkanı Trumpun, yaptırımlar konusunda taviz verilmeyeceği ve bunun Avrupa'yı etkilemeyeceği yönündeki açıklamaları ile "Türk milletini seviyorum, Erdoğan ile de iyi anlaşıyorduk ama Brunson konusunda anlaştığımızı düşünmüyoruz" yönündeki sözleri sorulan Bahçeli, "Brunson’u bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" diye konuştu.

"YEREL SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILMALI"

Yerel seçimlere yönelik çalışmaları ve bu seçimlerde Ak Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı sorulan Bahçeli, "Şu an Türkiye çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir. En geç 31 Mart 2019’da yerel seçimlerin yapılması lazım. Bunu seçim tarihi ile ilişkilendirdiğimizde 1 Ocak 2019’da yerel seçim sürecine Türkiye resmen YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde girmiş olacaktır. Hal böyle olunca zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak Türkiye’yi yerel seçimler münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için yerel seçimler zamanında yapılmalı. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış adaylar ya akrabalarıyla, ya komşusuyla ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlarda bulunmakta. Yani doğal bir ittifak adayın veya belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmakta. Bazıları vardır hiç oy alamamakta, bazıları vardır hiç beklemedikleri yerden oy almakta. Onun için siyasi partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlayarak, birilerinin millet ittifakıyla tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler millet ittifakını, HDP’yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker" ifadelerini kullandı.

