Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir karşılaşmasını statta izlemesi ve lehine atılan sloganlarla ilgili, "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli, oturum sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kampın verimli geçtiğini kaydeden Bahçeli, "Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle de YSK'nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür. O beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla ortak toplantısı, 19 Nisan günü Antalya'da bir otelde, bir araya gelmek suretiyle yapılacaktır. Belediye başkanlarımızın birbirleri ile tanışmasına, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları varsa belediyelerin, o sorunlara öncelik verilecek. Faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.