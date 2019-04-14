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Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir karşılaşmasını statta izlemesi ve lehine atılan sloganlarla ilgili, "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir karşılaşmasını statta izlemesi ve lehine atılan sloganlarla ilgili, "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli, oturum sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kampın verimli geçtiğini kaydeden Bahçeli, "Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle de YSK'nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür. O beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla ortak toplantısı, 19 Nisan günü Antalya'da bir otelde, bir araya gelmek suretiyle yapılacaktır. Belediye başkanlarımızın birbirleri ile tanışmasına, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları varsa belediyelerin, o sorunlara öncelik verilecek. Faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

'BİZİM DEĞERLENDİRMELERİMİZ DOĞRUDUR'
Bahçeli, "Oy oranları ile ilgili açıklamalarınız oldu. Siz, 'yüzde 18.81' dediniz. Bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, şöyle yanıt verdi:
"Rakamları bilmeden, görmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonlarda zevkle takip ediyoruz. Onların söyledikleri yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nın açıklamaları sonrasında Resmi Gazete'de neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca il genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok zannederek, 3 tane, 5 tane belediyenin aldığı oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır."

'ÇOK BÜYÜK BİR İDDİA'
Bahçeli, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından aranıp baskı altında tutulduğunu dair iddiası var, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Bu çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti ve güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanlar, böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa, mutlaka ispatı gerekir."

'ÇOK YANLIŞTIR'
Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemesi ve lehine atılan sloganların hatırlatılması üzerine ise "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

-Bahçeli'nin açıklaması

-Detaylar

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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