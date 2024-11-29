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Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi! DEM Parti- Öcalan görüşmesi öncesi 'MİT' detayı... Adalet Bakanı da devrede

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.11.2024 06:52
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası gündeme gelen DEM Parti- Öcalan görüşmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığı belirtildi. Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi. Öte yandan kritik görüşme öncesi MİT'in bir ‘ön hazırlık’ yapacağı öğrenildi.

Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi! DEM Parti- Öcalan görüşmesi öncesi 'MİT' detayı... Adalet Bakanı da devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Partililerle teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın bir an önce yüz yüze görüşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra, DEM’li yöneticilerin İmralı ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığı belirtildi. Erdoğan’ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

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"TEMKİNLİ VE DİKKATLİ OLUN"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi.

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DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİT 'ÖN HAZIRLIK' YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek.

"ÖCALAN BUNU SÖYLERSE..."

AK Parti kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan DEM Parti
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