Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya ilişkin, "Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur, Alaattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Çakıcı benim dava arkadaşımdır" dedi.

Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'yı savundu.

Kılıçdaroğlu'nun hakaret ettiğini iddia eden Bahçeli, "Sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın "organize suç örgütü liderliği" suçlamasının üzerine atıldığını ileri süren Bahçeli, "Üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir" dedi.