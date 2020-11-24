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Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır

MHP lideri Bahçeli, organize suç örgütü lideri Çakıcı’nın dava arkadaşı olduğunu mecliste de tekrarladı.

Demirtaş’ a “terörist” diyen Bahçeli, Arınç’a “gafil” diye çıkıştı.Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaret dolu mektuplarına Twitter üzerinden yazdığı mesajlarla destek çıkan MHP lideri Bahçeli, desteğini mecliste de tekrarladı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında hükümetle muhalefeti karşı karşıya getiren Çakıcı ve Cumhur İttifakı tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Çakıcı’ya “mafya bozuntusu” diye seslenemeyeceğine ilişkin sert çıkışlarını sürdüren Bahçeli, Çakıcı’nın terörle mücadelede yer aldığını dile getirdi. Bahçeli, “Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Üzerine atılı suçların bedelini yirmi yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Çakıcı’nın devlete, millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Çakıcı’ya “yer altı dünyasının karanlık yüzü” demesinin, kendileri nezdinde “yok hükmünde” olduğunu söyleyen Bahçeli, “Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin” çıkışında bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekenin bir an önce meclis genel kurulunda görüşülmesini istedi.

“Alenen terör propagandası yapan gafil”

Bahçeli, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ı da doğrudan hedef aldı.

Arınç, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala’nın da tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti.

Bu sözleri hatırlatan Bahçeli, Arınç’a “gafil” diye çıkıştı. Bahçeli, Arınç’a “Terörist Demirtaş’ı ve Kürt kökenli kardeşlerimizi tanımak için Devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil, terör propagandasını alenen, milletimizin gözünün içine baka baka yapmıştır. Siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp Soroşçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” sözleriyle yüklendi.

Arınç’a “Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran” sorularını da yönelten Bahçeli, Arınç’ın Türkiye’ye tuzak kuranlara yaklaştığını öne sürdü.

Bahçeli, Arınç’a eleştirilerinin dozunu şu sözlerle daha da artırdı: “Sen terör kervanına girmeyi bir kenara bırak da, millet ne diyor, tarih ne diyor, şühedamız ne diyor ona dikkat et. Bunları kendine rehber tayin et. Özgürlükçü düşünelim diyor; yani demek istiyor ki, teröristler serbest kalsın, Türkiye’ye kastedilsin. Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir? Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır. Gezi olaylarının sponsoru olan Sorosçu Kavala’nın, serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür.”

CHP’nin Arınç’ı ‘vicdan’ olarak tanımlayıp, takdir ettiğine de gönderme yapan Bahçeli, “O halde vicdani yeniden tarif etmek hepimiz için ana görevdir” çıkışında da bulundu.

“Cumhur İttifakı cukka ittifakı değildir”

Bahçeli, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı’nın yazdığı “RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi, zamanı var” başlıklı yazıyı da sert eleştirirken, Cumhur İttifakı’nın bozulacağına ilişkin tartışmaları da anlamsız bulduğu mesajını verdi.

“Fitneciler uykusundan uyandı” diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın pazarlık üzerine kurulmadığını, Türkiye’nin ‘yegane umudu’ olduğunu savundu.

Erdoğan ile hukukunu anlatırken “Türkiye düşmanlarının kafasının alamayacağı kadar hesapsız ve karşılıklı hürmete dayalı” olduğunu anlatan Bahçeli, “En büyük reform cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhur İttifakı cukka ittifakı değildir. İttifakımız milletin, bekanın, kutlu yarınların ittifakıdır. O pis elleriniz Cumhur İttifakı’ndan derhal çekin. Yaşayacaktır, reformları hayata geçirecektir” çıkışı yaptı.

DW/HK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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