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Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, "Yeniden sistem tartışması başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır" dedi.

Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili bir açıklama geldi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart’ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır.

Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır.

Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."

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