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Bahçeli: Cumhur ittifakı, istiklalin muhafızı olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti, kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır" dedi.  MHP lideri Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti, kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nün, muhteşem bir mücadele ufkunun anısı olduğunu kaydetti. Türk milliyetçilerinin her türlü takdir ve övgünün üzerinde olduğunu belirten Bahçeli, "Onlar bizim heyecan ve iftihar kaynaklarımızdır" dedi. Bahçeli, 3 Mayıs 1944'de baskı ve dayatmaların reddedildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türklük şuurunun, Türkçü duruşun, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşmanın faturası ağır olmuş, İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde utanç davasına dönüşmüştür. 3 Mayıs 1944'te aslen ve esasen milli bekanın müdafaası yapılmış, Türk milletine mensubiyetin kuvveden fiile çıkan iradesi yüksek bir çağrı olarak sahnelenmiştir. Vesayete karşı çıkılmış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara belki de ilk kez demokratik gösterilerle karşı durulmuştur. 3 Mayıs haktan, halktan ve hakikatten yana olanların inançlı duruşudur."
'TÜRK MİLLİYETÇİLERİ MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİKTEN YANA'
MHP lideri Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olayları nedeniyle tutuklanan 24 milliyetçinin, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı iftira ve isnatlara maruz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:
"3 Mayıs Milliyetçiler Günü; zulme, çileye, haksızlığa, işbirlikçiliğe sabır, akıl, iman ve azimle meydan okumanın ifade kudretidir. Bilinmelidir ki, Türk milliyetçileri her zaman ve her seviyede milli birlik ve kardeşlikten yanadır. Yanlışa yanlış demek, hıyanet ve karanlığın karşısında milli ve ahlaki tavır göstermek hem vakarımızın gereği, hem de üstlendiğimiz milli görevin gayesidir."
Türkiye'nin bekasını mutlaka koruyacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde, en başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs'ın muhterem isimlerini rahmetle, hürmetle, hasretle anıyorum" dedi.

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