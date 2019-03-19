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Bahçeli: “Cumhur İttifakı kağıttan yapılmış bir şey değildir, sağlam temelleri vardır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 23:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı kağıttan yapılmış bir şey değildir, sağlam temelleri vardır” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı kağıttan yapılmış bir şey değildir, sağlam temelleri vardır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “beka” kavramına ilişkin olarak, “İlk defa söylenmiş değildir. Uzun yıllardır beka meselesi üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. Bekayı tehdit ve tahrip edecek konular üzerinde de hassasiyetle karşıt duruşlar sergilenmektedir. Beka en basit haliyle devletin varlığı, milletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma anlayışıdır. Bu konu üzerinde hiçbir tartışmaya gerek yoktur. Birçok olaylar buraya yönelikse Türkiye’de beka meselesi var demektir. Onun aşılması lazımdır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, beka vurgusu yapılmasının ülkeyi kutuplaştırdığına ilişkin iddialara ise, “Bu çok yanlış bir değerlendirme. Özellikle Cumhur İttifakı’nın oluşumuna karşıt görüş beyan edenler sürekli olarak bu kavramın bir kutuplaşmaya vesile olabileceğini iddia ediyorlar ama zaman içinde kendileri gerçek büyük kutuplaşmaya doğru bir eğilim içerisine girdiklerini fark edemiyorlar. Türkiye’de bir süreç yaşanıyor. İyi analiz etmek, iyi değerlendirmelerde bulunmak lazım” şeklinde cevap verdi.
Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızı ben yakından takip ediyorum. 45. mitingini yapıyor. Meseleleri halkla paylaşıyor. Böyle bir çalışmanın neticesinde güçlü bir sonuç çıkacak ama Allah muhafaza muhalefetin istekleri, Türkiye’deki bir takım iç ve dış faktörlerin tahripleriyle beklenen netice olmadı. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı devam kararını tekrarlayacak ve yoluna devam edecektir. O sebepten kimse endişe etmesin, Cumhur İttifakı kağıttan yapılmış bir şey değildir, sağlam temelleri vardır” ifadelerini kullandı.
Ankara ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, “CHP adayını eski MHP’li olarak tanımlamam. Kanaatim, bu şahıs adaylıktan çekilmelidir. Türkiye’nin başkentini bu kadar sıkıntıya sokmamak lazım” dedi.
Bahçeli, Yeni Zelanda’daki terör olayına ilişkin ise, “Müslüman toplulukları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar” diyerek, Avrupa’dan bu konuda ses çıkmadığını kaydetti.

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