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Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"
Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
12.01.2020 12:24 |
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Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"