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Bahçeli'den ABD ve AB'ye tepki! "Kim olursanız olun, Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz"

12.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lider Bahçeli, ABD ve AB'nin büyük çoğunluğunun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesini istediğini öne sürerek "Kim olursanız olun, Anadolu'nun çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirtmeyiz ve onu tekrar cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

Bahçeli'den ABD ve AB'ye tepki! "Kim olursanız olun, Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Karaman'daki mitinginde seçimlere yönelik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamına vurgu yapan Bahçeli ayrıca "HDP'yi, YSP'yi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar milli mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız var" diye konuştu.

"KİLİTLERİ YA AÇACAĞIZ YA DA KIRACAĞIZ"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kalmıştır. Türkiye'yi hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız.

"Bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terör kökünü kazımış bir siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika mimarisini el birliğiyle ve Cumhur İttifakı ile bağlamış olacağız.
HDP'yi, YSP'yi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar milli mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız var.

'15 TEMMUZ' MESAJI

"15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken önlemleri kararlılıkla alacağız. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da yeşeren milli ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettireceğiz. Adil bir gelir dağılımı başta olmak üzere işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz.

"Son günlerde ABD, AB'nin çoğunluğu Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar, onu yeneceklerini söylüyorlar. Kim olursanız olun, Anadolu'nun çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirtmeyiz ve onu tekrar 'Recep Recep Recep' diye cumhurbaşkanı yapacağız."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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seçim Devlet Bahçeli

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