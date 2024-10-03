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  4. Bahçeli'den açıklama geldi! DEM Partilerin elini neden sıktı?

Bahçeli'den açıklama geldi! DEM Partilerin elini neden sıktı?

03.10.2024 19:52
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MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Partili yöneticilerin elini sıkmasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, konuyla ilgili olarak gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dedi.

Bahçeli'den açıklama geldi! DEM Partilerin elini neden sıktı?

Geçtiğimiz gün TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkışması çok konuşuldu.

Bugün Bahçeli ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kübra Par ile TV100'e konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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BAHÇELİ: BENİ HAREKETE GEÇİREN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASIDIR

Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." diyen Bahçeli, Erdoğan'ın Meclis açılışındaki "iktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir." şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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mhp genel başkanı devlet bahçeli tbmm
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