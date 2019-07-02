Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ AÇIKLAMASI Tarihin omuzlarımıza yüklediği ve ertelenmesi halinde çok ciddi maliyetleri olacak vaziyetlerimizi temin için kollarımızı sıvadık. Parlamenter sistemde daha fazla yol alamayacağımız 15 Temmuz'da belli olmuştur. Milli güvenliğimiz ağır baskı ve dayatmalar altındaydı. Devlet yönetiminde varlığı malum olan düğümün çözülmesi, bu suretle yasal bir hüviyete kavuşturulması gerekiyordu. Türk milleti 16 Nisan halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir. Türkiye, 16 Nisan 2017 ile fiilen, 9 Temmuz 2018 ile resmen 3. evreye geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı. Cılız ve çıkarcı emellere çatısı örülmedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin yaşama azminin aynen tecellisidir. Siyasi istikrarın teminatıdır. Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1'e çıkması müstesna bir uzlaşmayı sağlamıştır.

SİSTEM TARTIŞMASI Değişen rejim değildir. Sistem değişikliğini karalamaya yeltenenler iyi niyetten yoksun bozgunculardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması, güçlenmesi zaman alacaktır. Dünya üzerinde hiçbir sistem kısa sürede fayda ve sonuçları tam manasıyla vermemiştir. Beklenen ve ölçümü yapılan bir durumdur. Geçiş sürecinde varolan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye ne millete ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. Bunlar ne istiyorlar, koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı amaçlıyorlar. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu öncelikle Türkiye'nin karşı tarafından yer almasından dolayı nedamet getirsin, şahsı için dert etsin. Aklı varsa da kendine saklasın. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. Bilinmelidir ki CHP'den hiçbir halt olmayacaktır. İP'ten HDP'den bu memlekete en ufak bir hayır gelmesi düşünülemeyecektir. CHP demek kriz, kaos, kavga demektir. İster sevsinler ister sevmesinler, durmayıp papatya falı açsınlar, fakat ne yapsalar boştur.

"HAKLI ÇIKTIK"



Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. 31 Mart seçimlerine derin anlamlar yüklemiş, analiz ve yorumlarımızı samimiyetle ifade etmiştim. Zillet ittifakı bir kez daha sistem tartışması başlatacak, bu nedenle 31 Mart seçimi önemliydi. Nitekim haklı çıktık. Bir kez olsun bizi yanılttıkları baki değildir. İBB seçiminden sonra yeni hükümet sistemine yönelik itirazların çoğalması bir senaryonun tedavülüne işarettir.

AK PARTİLİ İSİMLERE TEPKİ



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi için atılacak samimi adımların sonuna kadar arkasındayız. Ancak 1. yılı bile dolmadan tahrip girişimleri Türkiye düşmanlarına el sallamaktır. AK Partili bazı yöneticilerin sistemin aksayan yönlerine ilişkin kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır fakat bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır.

AHMET DAVUTOĞLU VE ABDULLAH GÜL'E TEPKİ



Bir dönem başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış isimler birden bire yüksek sesle konuşmaya başlamışlardır. Bugün susma vakti değil çıkışı zamanlama itibarıyla oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış birisi gibi sızlanan kişinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur. Eski başbakanın sistem eleştirileri gerçekten trajikomiktir. Ülkemizin stratejik derinlikte boğulmasının zeminini hazırlayanların ortaya çıkmaları açıklanamaz. Siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Sandık başına gittiğinde 'Her şey çok güzel olacak' mesajı verenler, aldıkları sufle her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Konuşanlara tavsiyem geçmişlerine bakmaları.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır.

