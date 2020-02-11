Bahçeli'den Ahmet Hakan'a sert tepki

Bahçeli'nin açıklamaları:

İDLİB'DEKİ SALDIRI



Türkiye şimdiden Şam'a girmenin planını yapmalıdır. Esad tahtından indirilmeden huzur gelmeyecektir. Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Uluslararası toplum ne diyor, neyi bekliyor? Esad devrilmelidir, şatoları yıkılmalıdır.

YAŞANAN FELAKETLER



Doğal felaketin yaraları milletimizin mümtaz iradesi ile sarılmaktadır. Elazığ ve Malatya'da deprem enkazı kaldırılırken, üst üste iki gün boyunca, Van'da çığ düşmüştür. Deprem oldu, çığ düştü derken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bir yolcu uçağı kaza kırıma uğramış 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştır. Türk Milleti tarih boyunca felaketlere teslim olmamıştır.

DEPREM YARDIMI ELEŞTİRİLERİ



Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, sağduyulu duruş yegane dayanağımız olmalıdır. Kötü günler Allah'ın izni ile geçecektir. Aymaz ve ahlaksızlara karşı da azami uyanıklık göstermek milli şuurun doğası gereğidir. 1999'da toplanan deprem yardımlarından memur maaşlarının ödendiğini söyleyen provokatörler gizlendikleri deliklerden başlarını uzatmışlardır. Bilinmelidir ki, Türk Milleti ne 1999'da çöktü, ne de 2020'de zaafa uğradı. Çöken devlet değil, çürük binalardır. Devlet aynıdır, ruh aynıdır, fıtrat aynıdır. 1999 Marmara depremi ile 2020 Elazığ depremini terazinin iki kefesine koyup tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Acının küçüğü büyüğü olmaz. 57. Hükümet döneminde 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Gölcük depreminden 16 milyon Türk vatandaşı etkilenmiştir. Toplamda 376 bin 479 yapı hasar görmüştür. Resmi verilere göre 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetmiştir.