Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Bizim için siyaset, koltuk, makam ve para aracı değildir. Bizim için siyaset nesillerden ziyade nefislerin doyumunu önceleyen bayağı hedeflerin yekvücudu değildir. Bizim için siyaset millete hizmet gayesinin aşkla taçlanmış ülkücü eylemidir. Bu hal ve durumun en kısa ifadesi şudur: Siyaset milli yükselişin, demokratik irkilişin millete kadar uzanan sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir.

Büyük hedeflerin potasında eriyenler Türk Milleti'ni hak ettiği menzile taşıyacak serdengeçtilerdir. Ülkücü ülkücünün deniz feneridir, can siperidir. Aksini düşünen bizim gibi görünse de bizden değildir. Ülkücü, Türk Milleti'nin ümit çeşmesidir. Muhabbet varsa musubet yoktur.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Bahçeli, Akşener'in memleket masası teklifine yanıt vererek 'evine dön' çağrısını yineledi. Ayrıca, Bahçeli, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak "AİHM'in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz."dedi.

MHP tuzaklara takılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Vazgeçirmek için çırpınacaklar. Ellerine aldıkları kazma kürekle Türkiye'nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk Milleti'ne kimler zilleti reva görüyorsa bunun hesabını birer birer soracak MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır. İl başkanlarımız hain oyunların farkındadır. Demokrasiyi istismar edenlere en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongrelerimiz ile vermeyi başardınız.

MHP BÜYÜK KONGRESİ

Salgın izin verirse 14 Mart 2021'de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir. 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık. Partimiz büyük kongresini yaptıktan sonra tarihi yolculuğuna yeni bir dinamizm ile devam edecektir. MHP ülkemizin her noktasındadır. Türk Milleti neredeyse oradadır, herhangi bir ilin, bölgenin değil, bütün Türkiye’nin partisiyiz. MHP, bütün hedeflerine ulaşmak için insan üstü çabayı ant olsun gösterecektir.

'2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ YILIN ADIDIR'

2020 belaların kol gezdiği, tehlikelerin cirit attığı bir yılın adıdır. Covid-19'un yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Doğal afetler, terör eylemleri, ekonomik sancılar, diplomatik açmazlar adeta üst üste yığılmış görüş açımızı perdelemiştir. Salgının hasarı bundan mütevellit, Covid-19'un korkunç enkazı her toplumun üzerine çöreklenmiştir.