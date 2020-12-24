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Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

24.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tekrar 'evine dön' çağrısında bulunarak ''Dön evine bitsin bu çile'' ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Bahçeli, Akşener'in memleket masası teklifine yanıt vererek 'evine dön' çağrısını yineledi. Ayrıca, Bahçeli, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak "AİHM'in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz."dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Büyük hedeflerin potasında eriyenler Türk Milleti'ni hak ettiği menzile taşıyacak serdengeçtilerdir. Ülkücü ülkücünün deniz feneridir, can siperidir. Aksini düşünen bizim gibi görünse de bizden değildir. Ülkücü, Türk Milleti'nin ümit çeşmesidir. Muhabbet varsa musubet yoktur.

Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Bizim için siyaset, koltuk, makam ve para aracı değildir. Bizim için siyaset nesillerden ziyade nefislerin doyumunu önceleyen bayağı hedeflerin yekvücudu değildir. Bizim için siyaset millete hizmet gayesinin aşkla taçlanmış ülkücü eylemidir. Bu hal ve durumun en kısa ifadesi şudur: Siyaset milli yükselişin, demokratik irkilişin millete kadar uzanan sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir.

MHP tuzaklara takılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Vazgeçirmek için çırpınacaklar. Ellerine aldıkları kazma kürekle Türkiye'nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk Milleti'ne kimler zilleti reva görüyorsa bunun hesabını birer birer soracak MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır. İl başkanlarımız hain oyunların farkındadır. Demokrasiyi istismar edenlere en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongrelerimiz ile vermeyi başardınız.

MHP BÜYÜK KONGRESİ

Salgın izin verirse 14 Mart 2021'de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir. 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık. Partimiz büyük kongresini yaptıktan sonra tarihi yolculuğuna yeni bir dinamizm ile devam edecektir. MHP ülkemizin her noktasındadır. Türk Milleti neredeyse oradadır, herhangi bir ilin, bölgenin değil, bütün Türkiye’nin partisiyiz. MHP, bütün hedeflerine ulaşmak için insan üstü çabayı ant olsun gösterecektir.

'2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ YILIN ADIDIR'

2020 belaların kol gezdiği, tehlikelerin cirit attığı bir yılın adıdır. Covid-19'un yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Doğal afetler, terör eylemleri, ekonomik sancılar, diplomatik açmazlar adeta üst üste yığılmış görüş açımızı perdelemiştir. Salgının hasarı bundan mütevellit, Covid-19'un korkunç enkazı her toplumun üzerine çöreklenmiştir.

KORONAVİRÜS SALGINI

Pek çok ülke koronavirüs karşısında kuytuya gizlenmişken Türkiye örnek davranış sergilemiş, şehir hastanelerinin donanımı ve sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi ile öne çıkmıştır. Covid-19 virüsü henüz tanımı yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Ticari sistemin mekanik aksamı teklemiştir. Modern hayatın en önemli vasfı olan akışkanlık kesintiye uğramıştır. Siyasi ve ekonomik ilişkiler ağır riskli bir kulvara girmiştir. Salgının sonuçlarının vahametini insan merkezli bir kavrayışla en aza çekmek mümkündür. Covid-19 aşısı ile, mesafe ve temizliğe riayetle, bunun yanında tıbbın müktesebatı ile bu kötü günler inşallah aşılacaktır. 2021 yılı inanıyorum ki insanlığın huzur penceresini ardında kadar açtığı döneme vesile olacaktır. Unutulan dayanışma korona günlerinde hatırlanmıştır. Küresel sefaletin hüküm sürdüğü bir dünyada insanlığın ortak değerlerini koruyup yaşatmak herkes adına büyük bir önemdedir.

AKŞENER'E ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP'in başkanı demirlediği limandan yenisine yelken açmanın peşindedir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz bir tekliftir. Zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üzerine çıkmaktadır. Meşhum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki; eve dön çağrımız geçerli, dön evine bitsin bu çile.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütlerine gitmesini istemiyoruz. TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz. AİHM'in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. İspanya'da teröre bulaşmuş Batasuna'ya ne yapılmışsa hukuki tutarlık gereğince Türkiye'de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. AİHM, iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden çifte standart ile hareket etmiştir.

'SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEKTİR'

HDP'ye kapatılma çağrısının üzerinden Cumhur İttifakı'nda bir çatlak oluşturmanın amacında. Kılıçdaroğlu, acınacak haldedir. Kılıçdaroğlu yanlışa düşmüştür. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı'nın onuruna verilen resmi bir yemeği şerefsizce CHP'ye ulaştıran kriptoların baş düşmanıdır. Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak, sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.


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