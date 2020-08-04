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Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısıyla ilgili ilk yorum İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener'e de çağrıda bulunarak, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde EVİNE dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. EVİNDE rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense EVDE olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısıMHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global canlı yayınında bu çağrıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Biz CHP ile beraberliğimizi zaman zaman kamuoyuna tekraren paylaşma ihtiyacı duyarız. Bizim beraberliğimiz AK Parti ve MHP beraberliği gibi değildir. Seçimlerde demokrasiye çeşitlilik sunduk.

Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İYİ Parti iktidar hedefi olan bir partidir. İçinde 83 milyonun huzur bulacağı bir ülke hayalimiz var.

Dini, mezhebi ne olursa olsun bu topraklara sadakati olan herkesin memleketin birinci sınıf vatandaşı olduğu bir Türkiye hayali kuruyoruz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi. Bunun yerel seçimlerde milletimizin teveccühüne mazhar olduğunu görmeseydik, başka bir şey yapardık.

'FARKLILIKLARI DENKLİK SAYAN BİR PARTİYİZ'

Bizim CHP ile veya bundan sonra oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir. Bizi milletimiz şöyle bilsin, Türkiye'de herkesin aynı şeyi savunduğu bir parti değiliz. Farklılıkları denklik sayan bir partiyiz.

Cumhur İttifakı kendisine ait siyasal alan çiziyor, bizim de siyasal sorumluluk alanımı var. İYİ Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti. Böyle bir sorumluluğu taşıyacağız. Biz Tayyip bey gitsin de ne olursa olsun ittifakı değiliz.

Bu memlekette bizim siyasette konuştuğumuz hiçbir şey büyük dertlere derman olamaz.

Siyaset nihayetinde sadece algı yöneterek yapılan bir iş değildir. Türkiye'de siyaset hakikate hizmetle olur. Bu cümleleri tekzip etmek bile bizim için zuldür. (İYİ Parti'nin kurulması) FETÖ projesi demek, kurulmuş oyuncak demek... AK Parti de Saadet Partisi'nden ayrılıp kuruldu, o zaman ağır ithamlarda bulunuldu, bugünlere kadar geldiler.

Biz, iki kişiyken konuştuklarımızı 83 milyonla konuşabilme imkanını siyasi kuvvete dönüştürdük. Böyle mücadele edeceğiz. Kavga ederken, iftira atarken, kabalık ederken bizi asla görmeyecek.

'DEVLET BEYİN TAKDİRİ'

(Ayasofya'da namaz Millet İttifakı'ndan ayrılık anlamına geliyor mu?) Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP'den ayrılması anlamına niçin gelsin. Böyle değil ama mevzuyu böyle takdir etmek Devlet beyin takdiri.


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