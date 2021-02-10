Devlet Bahçeli'den 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı.

MHP'den alınan bilgiye göre bu çağrıya yanıt veren Bahçeli, "astronot" yerine Türkçe isim olarak "Cacabey"i önerdi.

Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti.

CACA BEY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk astronotun ismi ne olsun sorusuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. MHP lideri, "Cacabey" önerisinde bulunarak ilk Türk gökbilim medresesini kuran Caca Bey'i unutmadı.

Selçuklular döneminde Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olarak dünyaya gelen Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) 1240 yılında Kırşehir’de doğdu. Henüz küçük yaşlardayken üstün yeteneklerinden dolayı devletin önde gelenlerinin dikkatini çeken Caca bey, Kırşehir'de devrin fakültesi olarak bilinen Caca Bey Medresesi'ni yaptırdı. Caca Bey ayrıca yönetim ve yazı dilinde Türkçe kullanarak, Türkçe'ye verdiği önemle de bilinmektedir. Kırşehir’e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir.

