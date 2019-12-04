Bahçeli'den ceza indirimi kanun teklifine ilişkin açıklama

Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır.

Bu kapsamda hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir.

Bahse konu kanun teklifi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız tarafından hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

"Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Milliyetçi Hareket Partisi, “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi”ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ne sunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “2.Yargı Strateji Belgesi Hazırlık Aşamasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bazı Suçların Kapsam Dışında Tutulmasıyla İlgili Değerlendirmesine Yönelik” yazılı basın açıklaması yaptı.

Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır.

Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok

tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin

büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne

kadar sonuç alınamadığı da meydandadır.

Meselenin hassasiyetine binaen her kesim ve her siyasi görüşten

değerlendirmeler yapılarak söz konusu kanun teklifimiz gündemdeki sıcaklığını bugüne kadar muhafaza etmiştir.

Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları

sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden

kaçmamıştır.

Bu durum son derece doğal ve normaldir.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez

Yönetim Kurulu’nda Adalet Bakanı’na altı suça asla indirim yapılmaması

hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur.