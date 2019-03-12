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Bahçeli'den çok sert açıklama: Silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz

SEÇİM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız." dedi.

Bahçeli'den çok sert açıklama: Silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat’ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız.

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

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