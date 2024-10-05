Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması: Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir

Geçen günlerde yapılan TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında dikkat çeken anlar yaşanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birçok açıklamasında sert ifadelerle eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Partili bazı vekillerle tokalaşmıştı.

BAHÇELİ'DEN TOKALAŞMA AÇIKLAMASI

Yaşanan bu olay dikkatlerden kaçmazken, Bahçeli'den konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha geldi. Ankara’da partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Bahçeli dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"TÜRKİYE PARTİSİ OLARAK GEREKENİ YAPTIĞIMIN GÖSTERGESİDİR"

Cumhur İttifakı'nın bileşeni olduklarını hatırlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını desteğimizi gösterdik. Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir." şeklinde konuştu.

"MHP BİR ADIM ATMAZSA BAŞKALARINDAN DA ADIM BEKLENMEZ"

Bunun bir insanı görev olduğuna da vurgu yapan Bahçeli, "Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur" dedi.