HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması: Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir

Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması: Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 14:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında DEM Partisi vekilleriyle tokalaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruya yanıt verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına karşılık verdiğini belirterek, "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir" dedi.

Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması: Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir

Geçen günlerde yapılan TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında dikkat çeken anlar yaşanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birçok açıklamasında sert ifadelerle eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Partili bazı vekillerle tokalaşmıştı.

BAHÇELİ'DEN TOKALAŞMA AÇIKLAMASI

Yaşanan bu olay dikkatlerden kaçmazken, Bahçeli'den konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha geldi. Ankara’da partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Bahçeli dikkat çeken ifadelere yer verdi.

345353

"TÜRKİYE PARTİSİ OLARAK GEREKENİ YAPTIĞIMIN GÖSTERGESİDİR"

Cumhur İttifakı'nın bileşeni olduklarını hatırlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını desteğimizi gösterdik. Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir." şeklinde konuştu.

"MHP BİR ADIM ATMAZSA BAŞKALARINDAN DA ADIM BEKLENMEZ"

Bunun bir insanı görev olduğuna da vurgu yapan Bahçeli, "Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP tbmm DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.