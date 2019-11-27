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Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:27 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor" dedi.

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesine verdiği mülakatta,"Yeni partilerin kurulma aşamasında, siyasetteki arayışların hızlandığı bir dönemde yaşananların tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor. Beştepe’de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı’nın alet edilmesi de ayıptır. Türkiye’de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun ’Ülkücü kardeşlerim’ sözlerine yönelik Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’yla üvey kardeş bile değiliz. Çünkü terör örgütleriyle sırt sırta vermiş, PKK/YPG/FETÖ’ye sesini çıkaramayan birisiyle nasıl kardeş olacağız? Kılıçdaroğlu yalandan bıkmadı, ama millet ondan bıktı, usandı. ‘Tank-palet fabrikası Katar ordusuna bedava verildi, peşkeş çekildi’ diyor. Bizi de suçluyor, çamur atıyor, zan altında bırakıyor. Kuyruklu yalan, ağır bir bühtan! Bize milliyetçilik anlatıyor, kurusıkı atıyor. Milliyetçilik Kılıçdaroğlu’nun hasmıdır, gayri millilik hısmıdır" değerlendirmesini yaptı.

Palet fabrikası eleştirileri ile ilgili ise Bahçeli şunları söyledi:

"Sürekli konuştuğu fabrikanın ismi Tank-Palet değildir. Düğmeyi başından yanlış ilikliyor. Bu fabrika motorlu fırtına obüslerini üretmiştir. Bu silahların terörle mücadelede Türkiye’ye nasıl stratejik üstünlük sağladığı bilinen bir gerçektir. Fırtına obüsleri üretimi yeterli miktarda yapılmış ve bir doygunluk sınırına ulaşmıştır. Türkiye yüzde yüz yerli ve milli bir tank projesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Adı da Altay Tankı’dır."

Bahçeli şöyle devam etti:

"Alman, Fransız, İngiliz sermayesi olsaydı Kılıçdaroğlu gene itiraz eder miydi? İsnat ve iftiralarıyla nereye varmak istiyor? Savunma Sanayinde millik oranı yüzde 70’e ulaşmışken, sanıyorum Kılıçdaroğlu’nun uykuları kaçıyor! Hop oturup hop kalkıyor! Bu ülkeye haksızlıktır. ‘Katar’a satıldı’ diyor, ‘bedava verildi’ diyor, 25 yıllığına özel sektöre işletme hakkının devredildiğini ya bilmiyor ya da insafsızca çarpıtıyor, suyu bulandırmak için silah baronlarının sözcülüğünü yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin yanlış istikamet ve tarafındadır."

ABD’nin tutumuna yönelik ise Bahçeli şu değerlendirmede bulundu:

"ABD’nin terörle mücadelemizi kesmek için yaptırım tehdidi vahim bir çarpıklık, vandal bir çatlaktır. AB ülkelerinin durumu perişanlıktır. Dünya adeta terörün yanında hizalanmıştır. Türkiye’ye ne işiniz var Fırat’ın doğusunda’ diyenler, bu soruyu hangi meşru gerekçeye dayandırıyorlar? Sormazlar mı, peki ABD’nin ne işi var? Hani ABD Suriye’den çekiliyordu? Ne oldu? Baktılar ki petrol var, yağma ve talana devam dediler. Bizim aklımızla oynamasınlar. Türkiye’ye komplo kurgulayan ülkeler terör örgütleriyle silah ve cinayet ortağıdır.

PKK’nın sahipleri bellidir, YPG’nin efendileri bellidir, DEAŞ’ı, FETÖ’yü kurup kudurtan namertler de ortadadır. Tam karşı cephemizdeki tablo Türk ve İslam düşmanlığının ulaştığı hazin seviyeyi göstermektedir. Türkiye hedef ülkedir. Beka mücadelemizden dolayı yaptırım uygulayacaklarmış, vız gelir. İsrail bölgede her taşın altındadır. Her kirli tuzak ve tezgahın tam ortasındadır. DEAŞ’ı kurdular, sonra da DEAŞ’la mücadele etti diye PKK/YPG’den yapay ve sözde bir kahraman çıkardılar. Oyun büyük."

Kaynak: İHA

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