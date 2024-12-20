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  4. Bahçeli'den dikkat çeken 'İmralı ziyareti' açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

Bahçeli'den dikkat çeken 'İmralı ziyareti' açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

20.12.2024 23:21
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.

Bahçeli'den dikkat çeken 'İmralı ziyareti' açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP DEM Parti
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