Bahçeli'den dikkat çeken 'İmralı ziyareti' açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.
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