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Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar! 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna yanıt verdi

14.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, seçim için "Biz hazırız" mesajı vererek tarih için "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu beklemek lazım" dedi. "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bahçeli, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler" dedi.

Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar! 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna yanıt verdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "seçim çalışmaları" gündemiyle düzenlenen Kızılcahamam kampı başladı. Kampın gündeminde ise seçim hazırlıkları, seçim beyannamesi ve Meclis çalışmaları yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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6'LI MASA ELEŞTİRİSİ: ON TOPLANTI YAPTILAR BİR ŞEY ELDE EDEMEDİLER

6'lı masayı eleştiren Bahçeli, "On toplantı yaptılar bir şey elde edemediler. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN SEÇİM MESAJI: BİZ HAZIRIZ

Bahçeli, seçim için "Biz hazırız" mesajı verirken "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu beklemek lazım" dedi. "Bizim programımızla bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaları örtüşüyor" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Beste ile güfte örtüşmüştür" diye konuştu.

"Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapılacak mı?" sorusuna ise Bahçeli, "6'lı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz" diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ: AKSİ HALDE REFERANDUMA GİDİLEBİLİR

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis komisyonuna gelecek. Bahçeli de konuya ilişkin "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur" ifadelerini kullanırken aksi halde referanduma gidilebileceğini söyledi. Ayrıca yola devam ettiklerini vurgularken muhalefeti de dikkate almadıklarını belirtti.

"CUMHUR İTTİKAFI GENİŞLEYECEK Mİ?"

Seçime kısa bir süre kalırken Bahçeli, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler" dedi.

AKŞENER'İN RAHATSIZLIĞI

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen günlerde kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkında da konuşan Bahçeli, durumu basından öğrendiğini dile getirdi.

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